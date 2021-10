Tiger King, il trailer della stagione 2 promette: "Questo è solo l'inizio!"

Avevamo saputo grazie al TUDUM la data di uscita di Tiger King 2, e nella giornata di mercoledì Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione della chiacchieratissima docuserie. C'era qualche perplessità su come sarebbero stati realizzati i nuovi episodi, dal momento che Joe Exotic è attualmente detenuto.

La voce fuori campo nel trailer di Tiger King 2, visibile anche all'interno della notizia, annuncia però: "Quando credevate di aver visto tutto, in realtà non avete visto ancora niente."

La stessa descrizione della serie avverte che "finora abbiamo solo grattato la superficie". Dal 17 novembre, quando i cinque nuovi episodi arriveranno in streaming su Netflix, cominceremo quindi a scoprire tutto il resto.

La sinossi ufficiale di Tiger King 2 recita: "Con Joe Exotic dietro le sbarre e Carole Baskin che si avvicina alla proprietà del suo disdicevole zoo, la saga nominata agli Emmy continua il suo corso controverso con Tiger King 2, mentre emergono nuove rivelazioni sulle motivazioni, i retroscena e i segreti dei proprietari di grandi felini più famosi d'America. Vecchi nemici e nemici-amici, tra cui Jeff Lowe, Tim Stark, James Garretson e Allen Glover, tornano per un'altra stagione di omicidi, caos e follia. Pensavi di conoscere tutta la storia? Aspetta."

Per approfondire ancora di più le vicende raccontate in Tiger King, intanto, è in arrivo anche la docuserie Cage Fight con Carole Baskin che indaga sull'ex zoo di Joe Exotic.