Tik Tok, l'innovativo progetto di ILBE: 'Tre serie su Swifty e i Puffins'

Dopo il lavoro di EDI su Thor 4, l'Italia si fa ancora in quattro per portare contenuti di qualità sui nostri schermi. Questa volta a muoversi è ILBE, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, che porterà sui nostri dispositivi delle piccole serie "short" per la generazione Tik Tok.

Si tratterà di tre serie da circa 100 episodi ciascuna. La prima ad essere distribuita sarà Super Impossible, che segue le avventure di quattro Puffins supereroi aiutati dal loro mentore Johnny Puff con cui devono difendere la città di Taigasville dal malvagio tricheco Otto Von Valrus. C'è poi Swifty, che segue le avventure di una volpe e dei suoi amici: l'orso polare PB e la scaltra e ingegnosa volpe rossa Jade. L'ultima è Mini Puffins, che ci porterà nell'Artico con i quattro Puffins protagonisti, Johnny Puff e le spensierate e buffe lontre Bertha e Leopold.

Le serie saranno disponibili a partire dal secondo trimestre del 2023, e gli episodi avranno la durata di circa 60 secondi l'uno, con protagonisti i personaggi del film di animazione Arctic Dogs.

"Le abitudini dei consumatori si sono fuse attorno ai contenuti mobile in formato short e la crescita del tempo speso a consumare intrattenimento in quel formato è cresciuta in modo esponenziale" hanno dichiarato Bret Saxon e Jeff Bowler. "Gli spettatori sotto i 34 anni trascorrono già molto più tempo sul proprio smartphone che guardando la televisione. Riteniamo che il nuovo progetto firmato ILBE sfrutti perfettamente le attuali abitudini degli spettatori con una produzione all'avanguardia e una narrazione straordinaria. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con l'intero team ILBE su queste produzioni".