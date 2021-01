Tiki Taka, lite tra Chiambretti e Iacchetti: 'Basta parlare delle cag**e di un ragazzino'

Dopo l'addio di Pierluigi Pardo, Tiki Taka è passato nelle mani di Piero Chiambretti ma, sembra che le cose per lui non stiano filando proprio lisce. Nell'ultima puntata infatti è nata una piccola lite con Enzo Iacchetti.

Al celebre presentatore di Striscia La Notizia intervenuto per parlare della sua Inter, non sarebbe infatti piaciuto il discorso fatto su Nicolò Zaniolo, il calciatore della Roma che avrebbe lasciato la sua fidanzata incinta per la modella brasiliana Madalina Ghenea. Questa deriva un po' troppo gossippara sembra che abbia fatto infuriare Iacchetti, che un po' infastidito per la discussione ha detto:

"Mi dispiace che nella vostra trasmissione che è piena di gente che sa di calcio abbiate parlato delle cagate di un ragazzino. Vorrei venire lì per imparare, perché mi piace come parlano Mughini e Zazzaroni".

Il nuovo conduttore di Tiki Taka un po' innervosito per questa reazione ha detto: "Posso dire che la cagata non l’abbiamo fatta noi ma evidentemente l’hanno fatta i calciatori e che se io metto in onda una cosa del genere c’è un motivo? Mi sono un po’ innervosito, io che non mi innervosisco mai. Non amo le ramanzine da parte di chi dall’esterno vede dieci minuti e valuta un lavoro. Questo servizio è direttamente legato a un atteggiamento di comportamenti che i calciatori hanno".