Tiki Taka cancellato da Mediaset: il programma di Pierluigi Pardo saluta dopo sette anni

Rivoluzione per l'informazione sportiva di Mediaset. Secondo quanto riportato dal sito Leggo, il Biscione avrebbe cancellato Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo in onda da sette anni. La puntata andata in onda lo scorso 9 Marzo, a ridosso dell'emergenza sanitaria, potrebbe essere stata l'ultima in assoluto.

L'ufficialità ancora non è arrivata, ma il giornale ha pubblicato l'indiscrezione secondo cui il programma sportivo dedicato alla Serie A non dovrebbe fare il suo ritorno nè a giugno, nè in autunno quando riprenderà la Serie A.

Le motivazioni non sono chiare, in quanto Tiki Taka aveva ottenuto un ottimo riscontro da parte degli appassionati e vantava ospiti di prim'ordine come Wanda Nara, Bobo Vieri, Antonio Cassano ed altri esponenti del mondo sportivo.

E' facile ipotizzare che le ragioni siano legate ai costi di produzione ed al calo degli introiti pubblicitari riportato da Mediaset negli ultimi tempi, che hanno costretto la TV di Piersilvio Berlusconi ad una vera e propria spending review.

Con questo possibile addio a Tiki Taka, però, Mediaset potrebbe restare orfana di un programma di approfondimento sportivo.

Come dicevamo poco sopra, tra gli ospiti di punta del talk show c'era anche Wanda Nara, che di recente ha illuminato i fan con delle foto provocanti su Instagram.