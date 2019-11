Tim Blake Nelson racconta cosa gli piace di più di Watchmen

La serie TV di Watchmen di HBO si è rivelata già un grande successo, ed ha conquistato gli spettatori regalando uno show che metta insieme elementi dal graphic novel di culto, e nuovi eventi che sembrano aver convinto praticamente tutti.

A parlarne è stato Tim Blake Nelson, uno degli attori di punta della serie, che ha interpretato il personaggio di Looking Glass, e che in una recente intervista ha raccontato di come gli sia piaciuto il suo personaggio, ed in particolare di cosa abbia apprezzato di più nello show.

L'attore ha puntato il dito sulle maschere, sulla libertà che offrono e sull'importanza riservata alla vendetta ed a ciò che essa rappresenta: "La cosa che più amo di Watchmen è che mentre è basata su un fumetto che ha elementi supereroistici, in particolare come nel caso del Dr. Manhattan, in realtà Watchmen parla dei vigilantes e della giustizzia. È una storia sulla fragilità dell'essere umano, sulla vendetta e su come questa sia fraintesa ed interpretata erroneamente come forza".

"Ciò che Damon Lindelof esamina nello show, è ciò che la vendetta può rappresentare. Non solo nella persona che la utilizza, ma nella risposta ad essa, e poi alla fine cosa porta qualcuno ad indossare una maschera".

Che ne pensate delle sue parole? Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione del sesto episodio di Watchmen?