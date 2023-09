Tim Burton adora Jenna Ortega: 'Senza di lei né Mercoledì né Beetlejuice 2'

La seconda stagione di Mercoledì era auspicabile, oltre che obbligatoria visto il successo incredibile riscontrato dalla produzione esclusiva Netflix. Ancora oggi se si gira il web si trovano reel con l'ormai iconico ballo di Jenna Ortega.

Quest'ultima è infatti indubbiamente la punta di diamante della produzione, con il suo sguardo cupo ed agghiacciante, è indubbiamente stata la scelta perfetta per il ruolo da protagonista in Mercoledì.

La giovane attrice ha convinto anche il regista Tim Burton, il quale ha voluto assolutamente averla al suo fianco anche per l'attesissimo Beetlejuice 2, sequel dell'iconica pellicola del 1988 con protagonista un terrificante Michael Keaton, il quale tornerò anche in questo secondo capitolo, insieme a molti del cast originale del film.

Recentemente Burton ha elogiato Jenna Ortega durante un'intervista con BFI: "Quando ho fatto Mercoledì, mi sentivo così legato a quel personaggio. Per me però non sarebbe stato possibile farlo senza Jenna. Puoi scriverlo bene quanto vuoi, ma è una figura che ha bisogno di essere pura e forte. Serviva qualcuno che avesse queste qualità", ha detto il cineasta.

"Quindi per me Jenna ha tutte queste cose, ha un talento davvero speciale. Ha fatto anche molti film horror, che adoro anche io. Le ho riservato un posto speciale nel mio cuore".

Cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Mercoledì. Oltretutto, ecco tutte le novità su Beetlejuice 2.