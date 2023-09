Tim Burton contro le l'AI: 'Come un robot che ti toglie l'umanità'

Quando si fa il nome di Tim Burton sicuramente ciò che ci viene in mente sono pellicole come Batman, Alice in Wonderland, La Sposa Cadavere o beetlejuice, il cui sequel sta procedendo come previsto, diretto dal medesimo regista. Sicuramente i suoi lavori sono entrati a pieno titolo nell'immaginario collettivo.

Ecco perché quando Burton ha qualcosa da dire, noi lo ascoltiamo con grande interesse, curiosi di sapere cosa ne pensi uno dei registi più autoriali di sempre di ciò che è l'evoluzione, il progresso, nel mondo dello spettacolo.

Questa volta infatti è toccato all'argomento delle IA, queste intelligenze artificiali che sembrano sempre più ritagliarsi uno spazio tutto loro del settore, e che sono la causa principale dietro gli scioperi degli attori ad Hollywood in questo momento.

Durante una recente intervista a The Indipendent, a Tim Burton è stato chiesto un parere su una storia di The Buzzfeed caricata a luglio, che utilizzava la IA per mostrare come sarebbero apparsi i film Disney se fossero stati diretti da lui.

"Hanno chiesto ad un computer di realizzare le mie versioni dei classici Disney, non riesco a descrivere che sensazione provoca. Credo sia un po' come se ti rubassero l'anima. Tutto questo è molto inquietante, soprattutto se ha a che fare con te in prima persona. Come se un robot prendesse il tuo posto, la tua umanità".

Voi cosa ne pensate? Tra l'altro avete letto la nostra recensione di Mercoledì?