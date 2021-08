Tim Robbins, la star di Mystic River torna in tv: svelato il suo nuovo ruolo

Una vita sul grande schermo per Tim Robbins, in film come Le ali della libertà e Mystic River, per cui ha anche vinto un Oscar come Miglior Attore non Protagonista nel 2004. Ma non solo grande schermo, perché Tim è apparso anche in alcune serie, come Castle Rock. Adesso l'attore sarebbe pronto a fare il suo ritorno con uno show su Apple TV+: Wool.

La serie è basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, conosciuta in italia come trilogia del Silo, ed è prodotta dagli AMC Studios. La sceneggiatura è stata adattata da Graham Yost, mentre ad occuparsi della regia sarà Morten Tyldum.

Wool è ambientata in una realtà post-apocalittica, in cui l'umanità è costretta a rifugiarsi in una città sotterranea chiamata Silo per poter sopravvivere. Qui, uomini e donne si ritroveranno a vivere in una società piena di regole che credono necessarie per proteggerli.

Tim Robbins interpreterà Bernard, il capo dell'IT che inizialmente vedremo come il classico cattivo, ma poi si rivelerà solo uno degli ingranaggi di una macchina più grande. Il celebre attore raggiunge nel cast la già presente Rebecca Ferguson, che invece nello show interpreta Juliette, ingegnere intraprendente e che lavora sodo. La Ferguson, tra l'altro, figura anche tra i produttori esecutivi di Wool, insieme a Yost, Tyldum e all'autore Hugh Howey. Ai quattro si aggiungono anche Remi Aubuchon, Nina Jack e Ingrid Escajeda.

Mentre attendiamo l'arrivo del nuovo show su Apple TV+, vi raccontiamo una curiosità che coinvolge Tim Robbins sul set de Le ali della libertà. E se proprio non riuscite a resistere e volete iniziare a guardare qualcosa di nuovo, vi consigliamo 5 serie su Netflix che proprio non potete perdervi.