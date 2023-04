Time: Bella Ramsey sarà protagonista della seconda stagione dello show BBC

Time, lo straziante show che vedeva protagonisti Stephen Graham e Sean Bean, si sposterà in un carcere femminile dove un gruppo di ragazze si ritroverà ad affrontare un mondo sconosciuto, scoprendo il valore del senso di comunità e dell'unione tra persone simili.

Bella Ramsey è stata scelta per interpretata la giovane protagonista Kelsey, se siede dubbiosi sulle capacità attoriali della suddetta, leggete la nostra recensione di The Last of Us.

"Sono molto felice di far parte di questo progetto, il team sembra incredibile e la prima stagione mi è piaciuta moltissimo", ha commentato l'attrice.

"Sarà emozionante dare vita a Kelsey, sono entusiasta di vivere il mondo attraverso di lei per alcuni mesi".

La prima stagione di Time ha vinto ben due BAFTA, aggiudicandoseli come miglior mini serie e miglior attore (Sean Bean), raccontando di una prigione in cui un uomo accusato di omicidio fa amicizia con un agente della prigione.

Lo show ha ottenuto il plauso della critica per il ritratto veritiero della vita carceraria, registrando inoltre più di 10 milioni di spettatori per ogni episodio.

Il creatore della serie, McGovern ha affermato che il cast della seconda stagione è "il migliore mai visto per un dramma tv".

Le riprese della seconda parte di Time si svolgeranno a Liverpool, ed inizieranno a breve.

Se non conoscevate lo show fino a questo momento, ecco qui il trailer della prima stagione di Time.