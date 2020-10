No Time To Die, Matera inondata di Coca-Cola per la scena in moto: la folle idea di Craig

Come è possibile vedere nel trailer di No Time To Die, la missione al centro del film porterà James Bond tra le meraviglie di Matera per una sequenza d'azione che promette faville. La realizzazione della scena in moto ha però richiesto qualche sacrificio... come versare 60 mila euro di Coca-Cola per strada.

A quanto pare è stata un'idea dello stesso Daniel Craig per rendere la vita più facile anche al suo stuntman Paul Edwards. Il problema principale risiedeva nella pericolosità dei ciottoli che caratterizzano certe vie della città lucana: un terreno non proprio ideale per una concitata corsa in moto, con tanto di salti ed acrobazie. Per questo l'attore ha consigliato al supervisore degli stunt di cospargere le vie con la nota bibita, come dichiara lo stesso Lee Morrison:

"Ho speso quasi 60.000€ per spargere Coca-Cola a Matera. Ho passato molto tempo a spruzzare Coca-Cola sulle superfici scivolose".

Ciò ha permesso di rendere più appiccicoso il terreno acciottolato, in modo che il salto dalla rampa visibile nel trailer e il relativo atterraggio risultassero fattibili. Un'idea geniale e folle al tempo stesso, soprattutto se pensiamo all'enorme costo per la produzione (e agli oltre 30.000 litri persi per sempre).

A questo punto siamo ancora più curiosi di vedere il risultato di tutti questi sforzi, ma purtroppo per Craig non è ancora il momento giusto, dato che No Time To Die è stato rinviato ad aprile 2021.