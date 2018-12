Timeless: ecco l'ultimo trailer per il finale della serie!

Dopo il breve teaser pubblicato nei giorni scorsi, NBC ha lanciato il trailer finale per l'ultimo episodio di Timeless, che in via del tutto eccezionale durerà ben due ore!

Come al solito, potete trovare il video in calce all'articolo.

Diretto dal veterano del settore John Showalter, il series finale di Timeless sarà diviso in due parti ma funzionerà come un unico film, con la prima ora scritta da Lauren Greer e la seconda invece sceneggiata da Akira Lisanne.

Nel cast di Timeless torneranno ovviamente sono Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett, Goran Višnjić, Paterson Joseph, Sakina Jaffrey e Claudia Doumit. Shawn Ryan e Eric Kripke sono i creatori, scrittori e produttori esecutivi. Tom Smuts e Arika Lisanne Mittman sono co-showrunner e produttori esecutivi. Don Kurt, Greg Beeman, John Davis, John Fox e Marney Hochman sono anche loro produttori esecutivi.

Timeless è una produzione di Sony Pictures Television, Davis Entertainment, MiddKid Productions e Kripke Enterprises. Il series finale di Timeless andrà in onda sulla NBC domani 20 dicembre.

Voi avete seguito la serie? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.