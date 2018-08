Timeless: il film finale della serie andrà in onda a dicembre

NBC ha cancellato definitivamente Timeless dal suo palinsesto ma, come preannunciato, i fan della serie potranno avere il loro agognato finale con un film in due parti, prodotto per la televisione.

Gli autori della serie hanno usato Twitter per comunicare a tutti che le riprese saranno fatte a ottobre e che il film verrà mandato in onda a dicembre. Il finale di Timeless sarà scritto da Lauren Greer, che ha co-sceneggiato l'episodio della seconda stagione intitolato "The Day Reagan Was Shot", e da Arika Lisanne, che ha scritto invece quattro episodi della serie, inclusi "Stranded" e "The Red Scare" dalla stagione 1 e "The War to End All Wars" e "The Day Reagan Was Shot" della stagione 2. L'intero film sarà diretto da John Showalter, che ha anche lui lavorato a quattro episodi precedenti della serie.

Nel cast di Timeless ci sono Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett, Goran Višnjić, Paterson Joseph, Sakina Jaffrey e Claudia Doumit. Shawn Ryan e Eric Kripke sono i creatori, scrittori e produttori esecutivi. Tom Smuts e Arika Lisanne Mittman sono co-showrunner e produttori esecutivi. Don Kurt, Greg Beeman, John Davis, John Fox e Marney Hochman sono anche loro produttori esecutivi. Timeless è una produzione di Sony Pictures Television, Davis Entertainment, MiddKid Productions e Kripke Enterprises.