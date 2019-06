La timeline di Fear the Walking Dead rivela qualcosa su Rick Grimes

Ripercorrendo con pazienza l’arco temporale delle ultime stagioni di The Walking Dead e confrontandolo con quello della quinta stagione dello spin-off Fear the Walking Dead, si può ricostruire il percorso e il destino di alcuni personaggi della serie.

L’episodio 5x03, Humbug’s Gulch, ha rivelato che Dwight (Austin Amelio) ha intrapreso una missione solitaria di ricerca per circa un anno, collocando la stagione 5 dello spin-off sei mesi prima dell’inizio della nona stagione di The Walking Dead.

Diciotto mesi separano la fine dell’ottava stagione e l’inizio della nona, mesi durante i quali sia Dwight sia Morgan (Lennie James) hanno lasciato la Virginia per dirigersi a Ovest: il primo alla ricerca della moglie Sherry (Christine Evangelista), il secondo in fuga dopo la sconfitta di Negan (Jeffrey Dean Morgan) e lo scioglimento del suo esercito. Nell’episodio 9x02 è passato un altro mese, per cui la timeline di Fear the Walking Dead 5 risale a circa sette mesi prima.

Questo significa che, quando Dwight e Morgan si ritrovano in Texas, Rick Grimes (Andrew Lincoln) non è stato ancora salvato/rapito da da Anne (Pollyanna McIntosh) dopo la sua presunta morte nell’esplosione di un ponte.

Lo scorso aprile, durante una convention gli showrunner dello spin-off Andrew Chambliss e Ian Goldberg e il chief content officer di The Walking Dead, Scott Gimple, hanno provato a fare chiarezza sull’esatto arco temporale delle due serie. "Morgan ha lasciato la Virginia circa... un paio di mesi dopo gli eventi dell'episodio 8x16” ha detto Gimple. “In Fear the Walking Dead, forse sono trascorsi alcuni mesi. E anche Dwight è partito nell’episodio 8x16, quindi se conti qualche mese in più all'inizio di questa stagione...”

"Abbiamo un calendario nel nostro ufficio con la data e l'anno esatti" ha commentato Chambliss. "Esatti al minuto" ha aggiunto Goldberg con una risata.

La quinta stagione dello spin-off svelerà anche il destino di Sherry, e sarà probabilmente seguita da una sesta e ultima. Le conseguenze del rapimento di Rick si vedranno invece in una trilogia di film.

I nuovi episodi di Fear the Walking Dead vanno in onda negli USA la domenica sera su AMC.