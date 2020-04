Times Like These dei Foo Fighters cantata da Dua Lipa ed altre popstar per beneficenza

Nuova iniziativa benefica delle più importanti popstar a livello mondiale. E' diventato virale il video realizzato da Live Lounge Allstars, che per raccogliere fondi a favore dell'OMS per la lotta al Covid-19, ha coinvolto molti volti noti della musica per creare una cover di "Times Like These" dei Foo Fighters.

Hanno partecipato Dua Lipa, che di recente è divenuta un volto noto in Italia dopo la partecipazione a Sanremo 2020, ma anche i 5 Seconds of Summer, Anne-Marie, AJ Tracey, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Dermot Kennedy, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag N Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD e Zara Larsson.

Chiaramente, non sono mancati gli stessi Foo Fighters, con il batterista Taylor Hawkins ed il frontman Dave Grohl. La sorpresa finale però è la partecipazione di Chris Martin dei Coldplay, che ha chiuso la canzone.

Lo stesso Dave Grohl si è detto "davvero emozionato per il fatto che la canzone sia stata utilizzata per qualcosa di significativo" ed ha definito questo "uno dei momenti più importanti della mia carriera musicale", ricordando di aver composto la canzone in "una fase molto particolare della mia vita, in cui mi sentivo spaventato e speranzoso. Credo sia un sentimento comune anche in questo momento".