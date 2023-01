Timothée Chalamet, l'attore vuole un progetto Apple TV+ tutto suo : 'Apple, chiamami'

Dopo il successo di Bones and All, Timothée Chalamet vorrebbe altro: lo afferma in una nuova pubblicità per AppleTV+.

La pubblicità comincia col mostrare un frame di Coda, che ha vinto l'Oscar per miglior film nel 2022, ma anche per 'miglior sceneggiatura non originale' e 'miglior attore non protagonista'. Timothée mostra il suo apprezzamento. Poi afferma di essere in due film che sono stati nominati per 'miglior film', e cerca l'assenso di un ragazzo seduto con lui al cinema.

L'attore comincia poi a vedere una serie di progetti Apple TV+ come: i documentari su Jennifer Lawrence e su Selena Gomez. "Potrei avere anch'io un documentario", afferma Chalamet. Poi appare un manifesto di Ted Lasso, vincitore di un Emmy per 'outstanding comedy series', e qui l'attore afferma "Potrei fare la televisione". Questo il pattern generale della nuova pubblicità AppleTV+. Infine si susseguono Black Bird, Chief of War con Jason Momoa e Killers of the Flower Moon con DiCaprio.

"Chi non ha un progetto AppleTV+ oggi?" chiede Momoa a Timothée in una videochiamata. La domanda mette chiaramente in soggezione il giovane attore. La pubblicità si conclude con una richiesta esplicita dell'attore che rompe la quarta parete guardando direttamente in camera: "Hey Apple, chiamami". Una conclusione geniale e sicuramente ad effetto per la piattaforma, che ha attirato l'attenzione di fan da tutto il mondo.