Timothée Chalamet si sente ignorato nel nuovo spot Apple TV+: "Dai, chiamatemi"

Apple TV+ ha diffuso un nuovissimo spot televisivo per sponsorizzare la sua piattaforma digitale con la simpatica partecipazione di Timothée Chalamet, che continua a sentirsi ignorato dal servizio streaming nonostante questo abbia sul suo libro paga una serie impressionante di attori di prima fascia, tra cui vediamo Julianne Moore e Idris Elba.

Il terzo spot di questa serie di pubblicità iniziata il mese scorso vede Chalamet sfogliare il catalogo di Apple TV+ con gli show e i film in uscita, tra cui appunto Sharper con Julianne Moore, Masters of the Air con Austin Butler e Hijack con Idris Elba. Mentre vede questi progetti con protagonisti questi grandi attori, Chalamet si lamenta del fatto che Apple non l'abbia ancora chiamato per un suo progetto, paragonando il proprio talento non apprezzato alla bellezza di una coccinella che si posa sul suo dito e che spesso passa inosservata.

"Apple, mi hai ferito. È chiaro che tu capisci l'arte", sentiamo dire a Chalamet nello spot, prima di trovare la coccinella. "La bellezza è una cosa così fragile. Spesso viene trascurata. Non siamo così diversi, io e te. Dai, Apple, chiamami".

Da quando è iniziata la campagna pubblicitaria di Chalamet con Apple, la star è apparsa in tre spot per il servizio streaming dell'azienda e ha girato un video su Tiktok in cui ha recensito show e film come Scissione, Ted Lasso, Pachinko e My Mind and Me di Selena Gomez. Tra gli altri progetti Apple di cui Chalamet ha parlato nel corso della campagna ci sono Loot, The Morning Show, Spirited, Slow Horses, CODA, Causeway e Black Bird.

Nonostante Chalamet sia "l'unica star di Hollywood a non aver annunciato un progetto originale Apple", l'attore è stato comunque impegnatissimo in quest'ultimo periodo. Quest'anno la star di Bones and All riprenderà il suo ruolo di Paul Atreides in Dune: Part Two, che uscirà a novembre, e vestirà i panni dell'iconico Willy Wonka in un film prequel di "Charlie e la fabbrica di cioccolato", in uscita nelle sale a dicembre.

Da ieri, infine, Dune è disponibile su Netflix.