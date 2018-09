Timothy Dalton si unisce al cast del serial della DC, Doom Patrol

La Doom Patrol televisiva si arricchisce di una nuova aggiunta, svela l'autorevole Deadline. Infatti l'attore Timothy Dalton è salito a bordo del progetto nei panni del Dr. Niles Caulder a.k.a. The Chief.

L'ex agente 007 e interprete di Penny Dreadful Timothy Dalton interpreterà il personaggio in questa nuova serie in live-action prodotta dalla DC Entertainment; il personaggio era stato affidato all'attore Damian Bichir nella sua apparizione nel serial Titans. Essendo questo Doom Patrol uno spin-off, non è chiaro se Dalton finirà per rigirare anche l'apparizione del dr. Caulder anche in Titans o, semplicemente, ci sarà un cambio di attore di serie in serie.

La Doom Patrol è una re-immaginazione del classico team di eroi della DC Comics: RobotMan, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane, guidati dallo scienziato Dr. Niles Caulder. I membri della Doom Patrol hanno tutti subito un incidente orribile che ha donato loro dei superpoteri, lasciandoli sfigurati. Soli e traumatizzati, verranno riuniti dal Dr. Caulder all'interno di un superteam di supereroi. A chiamarli in azione sarà il noto eroe chiamato Cyborg e dovranno sfidare il temibile Mr. Nobody.

La serie debutterà nel nuovo servizio streaming della DC, chiamato DC Universe, e includerà nel cast, tra gli altri, Brendan Fraser, April Bowlby, Jack Michaels, Dwain Murphy e Alan Tudyk.