Timothy Olyphant, sicuri di sapere come si pronuncia il nome della star di Justified?

Quello di Timothy Olyphant probabilmente è un nome non vi dirà tantissimo ma guardandolo scoprirete di averlo visto in tantissimi progetti sul piccolo e sul grande schermo. Celebre grazie alle serie Deadwood e Justified, l'abbiamo poi rivisto in Santa Clarita Diet e quindi in C'era una volta a Hollywood, ma avete mai pronunciato bene il suo nome?

Olyphant ha una lunga carriera cinematografica e televisiva alle spalle, apparendo in una serie di progetti amati e iconici, ma a quanto pare, anche se l'attore è apparso in una serie di progetti molto amati e apprezzati dai fan, tutti potremmo aver sbagliato a pronunciare il suo nome per tutto questo tempo. Olyphant, che di recente è tornato nel ruolo di Raylan Givens nel revival Justified: City Primeval, è apparso al Rich Eisen Show e ha rivelato che il suo cognome si pronuncia in realtà "All-iphant" e non "Oh-lifant".

"A proposito, tecnicamente? All-iphant. In questo momento sono in una fase in cui ho deciso di... onestamente, sento di aver lasciato correre e di aver creato un problema. Mio padre si arrabbia tutte le volte", ha detto Olyphant prima di spiegare che suo padre si arrabbia quando sente i suoi figli pronunciare il cognome come "Oh-lifant" invece della pronuncia corretta.

Ora che la questione della pronuncia è stata risolta, i fan possono essere entusiasti del ritorno del Raylan Givens di Olyphant in Justified: City Primeval. La serie è il seguito di Justified, andata in onda per sei stagioni tra il 2010 e il 2015. Per Olyphant, tornare a interpretare Raylan Givens dopo otto anni di assenza non è stata una grande sfida. Nella stessa intervista, ha sottolineato che si trattava di una situazione talmente familiare da rendere l'intera esperienza confortevole.

"È come quella vecchia sensazione che ti fa dire 'Ma non è successo solo ieri?'", ha dichiarato l'attore. "È un ambiente così comodo per lavorare, e poi c'era qualcosa di veramente rinfrescante perché c'erano così tante facce nuove. C'era la quantità perfetta di familiarità e allo stesso tempo di estraneità". L'attore ha anche dichiarato che una grande spinta al revival è arrivata da Deadwood.

Justified: City Primeval ha debuttato sulle reti di FX lo scorso 18 luglio.