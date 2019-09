Timothy Olyphant si unisce al cast della quarta stagione di Fargo

È Deadline a riportare la notizia che lo stimato e amatissimo Timothy Olyphant (Deadwood, Justified) si è unito ufficialmente in queste ultime ore alla quarta e attesa stagione di Fargo, serie creata dal brillante Noah Hawley (Legion) di ritorno nel 2020 con una storia completamente inedita e nuovi, assurdi protagonisti.

Il sito americano scrive che Olyphant è stato scelto per un ruolo chiave nella nuova stagione antologica, di cui i dettagli specifici sono ancora sconosciuti. Sappiamo però che l'attore interpreterò la parte di tale Dick "Deafy"Wickware, centrale e ricorrente nei nuovissimi episodi. Si unisce così a un nutrito cast di attori composto tra gli altra da Chris Rock - che sarà il protagonista -, Uzo Aduba, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e il nostro Salvatore Esposito.



Fargo 4 è ambientata nel 1950, alla fine di due grandi migrazioni americane - quella dai paesi dell'Europa meridionale come l'Italia e l'altra degli afro-americani che scapparono dal sud, sempre in città come New York o Chicago. Sono tutti in lotta per guadagnarsi un pezzetto del sogno americano. A Kansas City, nel Missouri, due sindacati criminali hanno trovata un'inquieta pace: uno italiano e l'altro afroamericano. Insieme controllano un'economia alternativa - droga, rapine, prostituzione - e per consolidare la pace i due capifamiglia hanno deciso di scambiarsi i figli maggiori.



Chris Rock veste i panni del capo della famiglia afroamericana. Fargo 4 tornerà su FX nel corso del 2020.