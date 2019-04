Anche Timothy Simons e Ron Cephas Jones si unisco al cast di Looking for Alaska

Di Looking for Alaska abbiamo già parlato qualche settimana fa, quando ci è stato rivelato parte del cast principale, ma è adesso grazie a un nuovo annuncio che possiamo riportarvi la notizia che anche Timothy Simons (Veep) e Ron Cephas Jones (This Is US) si sono uniti al progetto targato Hulu.

I due interpreti vestiranno rispettivamente i panni di The Eagle e del Dr. Hyde. Il primo è descritto come "un uomo severo e completamente privo di umorismo, dedicato ossessivamente al codice della Culver Creek Academy, da lui gestita. Ha il potere totale all'interno di quelle mura e avverte il protagonista, Miles, di non seguire le orme del padre".



Il secondo è invece "un insegnante di Storia della Religione alla Culver Creek Academy. È un vecchio generalmente insopportabile, ma quando è al comando diventa una presenza intrigante e avvincente che ride delle sue stesse battute, dimostrando anche di essere stato molto intelligente per lungo tempo, in passato".



Looking for Alaska è basata sull'omonimo romanzo di John Green, che segue la storia del giovane Miles "Pudge" Hatler mentre si iscrive a un collegio per cercare una più profonda prospettiva di vita. Qui si innamora di una ragazza, Alaska Young, che muore in modo prematuro e misterioso, tanto che sia Miles che altri suoi compagni inizieranno a indagare sulla scomparsa della ragazza.



Nel cast anche Charlie Plummer e Kristine Froseth. Andrà in onda su Hulu a data da destinarsi.