Timothy Simons scriverà e interpreterà la serie Exit Plans per HBO

The Hollywood Reporter ha confermato che la star di Veep Timothy Simons scriverà e interpreterà Exit Plans, una nuova serie comedy incentrata sul suicidio assistito che sarà prodotta e distribuita da HBO.

Lo show si concentrerà sulla vita del protagonista, gestore di un'impresa che fornisce servizi di suicidio assistito. Exit Plans sarà ambientata nel 2019, quando questa pratica sarà legalizzata.

Questa la sinossi:

"Un uomo della California apre una piccola impresa che ha l'obiettivo di aiutare le persone a morire pacificamente. L'ironia è che la sua vita privata sta letteralmente cadendo a pezzi: in altre parole, dovrà fare i conti con la propria esistenza mentre sta pensando a come terminare la tua!"

In California la legge per l'eutanasia si sta discutendo in tribunale proprio in queste settimane. Simons dirigerà il progetto insieme a Will Graham della Field Trip Productions. Oltre ad aver recitato in Veep, serie comedy della HBO vincitrice del premio Emmy, Simons è anche comparso nei film Inherent Vice di Paul Thomas Anderson, The Interview, Draft Day e Irreplaceable You, il film drammatico con Gugu Mbatha-Raw, Michiel Huisman, Jacki Weaver, Kate McKinnon, Steve Coogan e Christopher Walken.

Il suo ultimo progetto, Extracurricular Activities, è una commedia diretta da Jay Lowi attualmente in fase di post-produzione.