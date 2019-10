TimVision: tra le novità di novembre spicca la sesta stagione di Vikings in esclusiva

Il novembre di TimVision sarà caratterizzato in particolare dall'arrivo della sesta stagione di Vikings, che verrà pubblicata in esclusiva. Vediamo dunque le principali novità previste per il servizio on demand.

Per quanto riguarda le serie tv, segnaliamo la pubblicazione della seconda stagione di Trust Me, il medical drama con protagonista un soldato ricoverato in ospedale dopo un attacco militare. Gli utenti possono trovare anche la prima stagione, con protagonista Jodie Whittaker.



Soprattutto, però, ci sarà la pubblicazione dei primi due episodi della sesta stagione di Vikings, che saranno disponibili a partire dal 5 novembre. La serie creata da Michael Hirst terminerà con questo nuovo ciclo di episodi, ma gli autori stanno già pensando a un sequel. In attesa delle avventure finali dei vichinghi, vi rimandiamo al trailer ufficiale dell'ultima stagione.

Per quanto riguarda il cinema, invece, saranno disponibili Detective Pikachu, il primo lungometraggio live action ambientato nel mondo del celebre franchise dei Pokémon, e La llorona – Le lacrime del male, un film horror sovrannaturale diretto da Michael Chaves.

A questi si aggiungono i primi quattro lungometraggi della saga di Pirati dei Caraibi; i primi due film della serie fantasy Le cronache di Narnia; e il film d’animazione Robinson Crusoe.



Sono invece già disponibili due film targati Disney. Si tratta di Maleficent, il live action in cui Angelina Jolie veste i panni di uno dei cattivi più iconici delle fiabe, e di Frozen, il film animato campione di incassi, che sarà disponibile anche in versione karaoke.