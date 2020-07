TimVision, le novità delle serie tv in arrivo nel mese di agosto

TimVision ha annunciato ufficialmente tutte le novità del mese di agosto, sia per quanto riguarda il cinema che per le serie tv. Andiamo a scoprire quali sono le novità e i ritorni sulla piattaforma streaming per quanto concerne il piccolo schermo e gli show televisivi che intratterranno gli spettatori fino alla fine dell'estate.

Tra le serie tv da non perdere su TimVision nel mese di agosto troverete il finale di stagione di The Magicians 5 e gli ultimi cinque episodi della sesta stagione di Power.

Ma non solo, perchè i più piccoli potranno trascorrere il tempo con i migliori contenuti Kids; da Peppa Pig - Vacanze estive alla selezione Risatoon con Leone il cane fifone, Clarence, Gumball e We Bare Bears.



La sinossi della quinta stagione di The Magicians racconta le vicende di un gruppo di ragazzi all'interno del Brakebills College for Magical Pedagogy, un'istituzione segreta che costituisce l'unica scuola di stregoneria del Nord America che si trova a combattere creature malvagie che minacciano di distruggere il mondo.

Ricordiamo che i 13 episodi della nuova stagione di The Magicians sono disponibili dall'8 luglio con cadenza settimanale ogni mercoledì e si aggiungeranno a quelli delle quattro stagioni precedenti già in catalogo TimVision.

Ad agosto arriveranno quindi gli ultimi episodi mancanti dello show. A giugno su TimVision sono arrivati cinque film d'animazione giapponese mentre a maggio è arrivata l'offerta Mondo Netflix su TimVision, una collaborazione tra TIM e Netflix.