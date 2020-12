Tin Star arriva su Sky: come e quando guardarla, anche in streaming

La serie originale Sky inglese creata da Rowan Joffé con protagonista Tim Roth tornerà con la sua stagione finale da mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Tim Roth torna a vestire i panni del detective Jim Worth negli ultimi sei episodi della serie.

Jack, Angela e Anna Worth dovranno chiudere una volta per tutte i conti con i loro fantasmi del passato, per un terzo capitolo ricco di colpi di scena in cui, a distanza di vent’anni, vecchi rancori personali e oscuri crimini del passato si intrecceranno al presente della famiglia Worth.



Alla fine della seconda stagione, Jack (Tim Roth) e Angela (Genevieve O'Reilly) sono stati costretti a rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie): Jack non è il padre di Anna. Nei nuovi episodi i protagonisti dovranno elaborare i risvolti di questa rivelazione.



Nel cast della serie anche Joanne Whalley (I Borgia) nel ruolo di Mary James, attivista e informatrice della polizia, alleata della famiglia Worth e vecchia amica di Jack; e Kerrie Hayes (Kicks) che interpreta la giovane detective Sarah Lunt, che lavora con Catherine McKenzie.



Presto vedremo Tim Roth anche nella serie targata Disney+ She-Hulk nella quale riprenderà i panni di Abominio, che aveva interpretato ne L'incredibile Hulk del 2008. Scoprite cosa ha detto Samuel L. Jackson del legame con il cast di The Hateful Eight che comprendeva anche Roth.



Siete pronti all'epilogo di Tin Star e a scoprire il destino dei protagonisti? Appuntamento a partire dal 30 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.