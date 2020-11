Tina Cipollari assente ad Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Tina Cipollari non ha preso parte alle registrazioni di Uomini e Donne tenute nel corso dell’ultimo weekend. L’opinionista, infatti, si è collegata da casa attraverso Skype in quanto è in isolamento fiduciario dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus.

Non è chiaro se a Tina sia già stato effettuato il tampone o no, ed a riguardo non ha fornito molti aggiornamenti, che probabilmente però arriveranno nel corso delle prossime ore attraverso i canali ufficiali del dating show condotto da Maria De Filippi.

La produzione però non ha voluto rinunciare ai giudizi di Tina, e si è affidata al meccanismo che hanno conosciuto milioni di italiani a causa del lockdown imposto dal Governo Italiano: Skype.

Tina non ha chiarito quali saranno i tempi della sua quarantena fiduciaria, ma probabilmente bisognerà aspettare l’esito del tampone prima di ottenere il via libera a tornare a lavorare.

La cosa certa però è che nonostante questa sua assenza, non mancheranno gli scontri con Gemma Galgani, che aveva addirittura minacciato l’addio al programma a seguito degli insulti ricevuti da Tina. La dama torinese però è tornata e si è duramente sfogata contro Tina. Appena arriveranno ulteriori informazioni sulla questione vi terremo aggiornati su queste pagine, il programma però andrà regolarmente in onda.