Tina Cipollari: via il trash e le esagerazioni da Uomini e Donne? Berlusconi non sarebbe contento

Il cambio di passo imposto al Grande Fratello potrebbe interessare anche Uomini e Donne. L’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, sembra essere quanto mai deciso a cambiare la marcia al dating show di Maria De Filippi, che potrebbe perdere la storica opinionista Tina Cipollari.

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale NuovoTV, il numero uno di Mediaset avrebbe dato alla Cipollari quello che suona un vero e proprio ultimatum: stop al trash ed alle esagerazioni altrimenti dovrà lasciare il suo ruolo nel programma pomeridiano della De Filippi, dove l’opinionista è stata spesso protagonista di sfuriate che sono diventate virali anche sui social.

Ma non è tutto, perchè, Berlusconi avrebbe concordato con gli autori la creazione di uno spazio per sensibilizzare il pubblico sui cani e gli animali. In questo modo, di fatto, Uomini e Donne potrebbe di fatto ottenere un nuovo format al suo interno che andrebbe oltre quello classico.

Tina Cipollari, dal suo canto ha smentito le indiscrezioni e raggiunta da Leggo ha fatto sapere che ancora non ha ricevuto alcun avviso in merito ad un suo possibile allontanamento. La situazione quindi sembra essere in divenire, ed ancora non è noto quando il programma tornerà in onda e soprattutto se la Cipollari ci sarà o meno.