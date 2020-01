Dopo aver condotto la prestigiosa cerimonia nel 2013, 2014 e 2015 (e dopo aver introdotto l'edizione 2019 con Maya Rudolph), Tina Fey e Amy Poehler torneranno a condurre i Golden Globe nel 2021.

Non è neanche passata una settimana dall'ultima edizione dei Golden Globe, che NBC già guarda alla prossima.

Con una mossa decisamente controcorrente rispetto a quella degli Academy Award (anche quest'anno gli Oscar non avranno un conduttore designato), e a quella dell'edizione 2019, i Golden Globe 2021 avranno non uno, bensì due conduttori, anzi, conduttrici: Tina Fey e Amy Poehler.

Le due calcheranno di nuovo il palco per la quarta volta, dimostrando come l'Hollywood Foreign Press Association voglia nuovamente affidarsi a una certezza, come fatto anche con Ricky Gervais per la 77esima edizione (che non ha risparmiato nessuno con il suo monologo iniziale), nonostante gli ascolti registrati siano stati in calo rispetto agli anni passati.

"Non si può negare quanto la chimica comica di Tina e Amy sia contagiosa. Non vediamo l'ora di vedere il dinamico duo di nuovo sul palco dei Golden Globe" ha dichiarato Lorenzo Soria, Presidente dell'HFPA, mentre Amy Thurlow della Dick Clark Productions, la compagnia che porta i Globe su NBC, ha affermato "Tina e Amy hanno regalato agli spettatori dei Golden Globe alcuni tra i momenti più memorabili dello show. Siamo entusiaste di vederle tornare nel 2021".

E voi, siete contenti di vederle tornare come conduttrici? O avreste preferito qualche altro nome? Fateci sapere nei commenti.