Tinder annulla il lancio internazionale della sua prima serie a causa del Coronavirus

L'app globale di appuntamenti Tinder ha cancellato ufficialmente il lancio internazionale della sua prima serie tv, Swipe Night. La notizia è stata confermata da Variety. La decisione arriva in seguito all'emergenza globale legata alla diffusione nel mondo del Coronavirus e in un periodo molto delicato per la salute in diversi Paesi.

Tinder ha messo in pausa momentaneamente la distribuzione per preservare la sensibilità del suo pubblico, dato che la trama dello show ruota intorno alla fine del mondo.

"Questo week-end abbiamo deciso di non lanciare la serie Swipe Night in tutto il mondo. Eravamo entusiasti di portare questa innovazione ai nostri membri al di fuori degli Stati Uniti ma dato il tema apocalittico della serie, e poiché siamo diventati tutti sensibili agli eventi attuali che i nostri membri stanno vivendo, abbiamo pensato che sarebbe difficile lanciarlo con lo spirito giusto" ha dichiarato un portavoce dell'azienda.



Swipe Night segue un gruppo di amici che apprendono di un asteroide che si scontrerà a breve con la Terra. Gli utenti di Tinder possono 'scorrere' per prendere una serie di decisioni che influenzano la trama. La versione nazionale ha avuto successo sia come contenuti giocabili, sia come veicolo per creare più match all'interno del servizio, come riporta Variety.

L'avventura in prima persona della durata di quattro episodi ha attirato milioni di spettatori, secondo Tinder, e ha aumentato i match degli utenti del 26% e la conversazione generale sull'app del 12%. Una seconda stagione è stata ordinata con la regia che dovrebbe essere affidata a Karena Evans. La metà degli utenti di Tinder ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, secondo le stime dell'azienda. Gli utenti totali ammontano a 50 milioni.

Tinder è l'app più redditizia dell'App Store, come risultato nel 2019. Nel luglio scorso Tinder ha implementato una funzione per proteggere la sua comunità, migliorando la sicurezza per l'uso dell'applicazione per i suoi utenti.