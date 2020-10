Tiny Toons Looniversity, una serie HBO Max e Cartoon Network prodotta da Steven Spielberg

Tutto pronto per il ritorno dei Tiny Toons. Due giorni fa è stato annunciato ufficialmente un nuovo show animato, che Warner Bros. Animation e Amblin Television di Steven Spielberg stanno creando. Un revival intitolato Tiny Toons Looniversity. Lo show debutterà su HBO Max e Cartoon Network, inizialmente con due stagioni.

Tiny Toons Looniversity dovrebbe includere il ritorno dei personaggi della serie originale Tiny Toons Adventures, trasmessa tra il 1990 e il 1992. Come il titolo del revival suggerisce, i personaggi torneranno ad Acme Looniversity, nella speranza d'imparare tutto ciò che serve per diventare la prossima generazione dei Looney Tunes.



Babs, Buster Bunny e il resto della banda inseguono le loro ambizioni comiche alla Acme Looniversity, università stimata per l'apprendimento, dove i giovani sognatori diventano cartoni animati professionisti. In questo luogo stringono amicizie durature e perfezionano il loro mestiere di cartone animato, studiando con i più grandi personaggi dei cartoni animati di tutti i tempi, i Looney Tunes.

"Tiny Toons Looniversity catturerà tutto l'umorismo intelligente, sovversivo e geniale che ha reso Tiny Toons Adventures una serie così straordinaria" ha dichiarato Tom Ascheim, presidente Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics "I fan vecchi e nuovi adoreranno ridere di e con questi personaggi ancora una volta".

Steven Spielberg dovrebbe tornare come produttore esecutivo mentre la showrunner sarà Erin Gibson, meglio conosciuta per il podcast Throwing Shade.



Su Everyeye potete trovare l'inquietante storia delle origini dei Looney Tunes e la polemica sull'eliminazione del fucile di Taddeo che scoppiò lo scorso mese di giugno.