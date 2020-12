Che tipo di medico è Dr. House? Tutto sul protagonista della serie

Dr. House è una serie televisiva realizzata da David Shore e Paul Attanasio, andata in onda dal 2004 al 2012. La serie si concentra proprio attorno al ruolo del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale, ma dotato di grandi capacità ed esperienza, a capo di una squadra di medicina diagnostica.

La serie prende spunto dai romanzi sul celebre detective Sherlock Holmes tanto che in ogni episodio ha origine un giallo diverso che il protagonista, attraverso le proprie capacità mediche e deduttive, deve risolvere basandosi su vari indizi, spesso poco evidenti o che possono indurre in errore.

I misteri medici sono invece stati ispirati da una rubrica del New York Times dedicata ai casi clinici particolarmente problematici. La serie è stata acclamata dalla critica e dal pubblico ricevendo un alto livello di ascolto televisivo entrando tra i primi dieci programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti.

La serie ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, due Golden Globe e tre Emmy Award. Dal punto di vista culturale, la serie televisiva, e in particolare la figura del protagonista interpretato da Hugh Laurie, ha fornito motivi di riflessione filosofica, etica e religiosa relativi al campo della medicina e della deontologia. Ci sono stati anche diversi saggi pubblicati che hanno approfondito questo aspetto della serie. Ma in tutto questo quale era il ruolo svolto da Gregory House nel fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey?

Gregory House era il primario del reparto di medicina diagnostica, specializzato in nefrologia e infettivologia. Il suo atteggiamento era perlopiù arrogante, menefreghista e pigro nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi pazienti, ma incredibilmente sveglio, furbo e preparato.

Ricorderete inoltre la sua zoppia che spesso lo rendeva veramente insopportabile caratterialmente, ecco spiegato il motivo di tale problema.