Titani 2: l'interprete di Nightwing sfoggia un nuovo look

L'attore Brenton Thwaites, che avrà il ruolo di Nightwing nella serie tv della DC Titans, sfoggia un nuovo taglio di capelli corti più vicino all'immagine canonica del fumetto.

L'immagine purtroppo non svela molto, mostrando soltanto il personaggio di spalle vicino a un rimorchio mentre si volta a guardare l'obiettivo con gli occhi cerchiati di nero.

Dal momento che sul set non mancano i cambiamenti di stile sull'estetica degli attori tramite makeup e hairstyle, potrebbe anche accadere che durante le riprese della seconda stagione di Titans Branton Thwaites indossi una parrucca con un taglio più lungo. Al momento però non ci sono conferme sul look che verrà adottato dal personaggio.

