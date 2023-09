Titanic, la tragedia del sommergibile Titan diventa una serie TV!

L'attenzione mediatica sulla tragedia del sommergibile Titan di OceanGate è calata da un pezzo, ma l'industria dell'intrattenimento pensa che evidentemente i punti d'interesse siano ancora molti: come (ironicamente o meno) preventivato da più parti, dunque, eccoci a parlare di un a possibile docu-serie sull'infausta spedizione.

La vicenda che colpì al cuore lo stesso James Cameron, d'altronde, presenta tutti quei tratti che non possono non far gola a chi lavora nell'ambiente del grande o del piccolo schermo, per quanto inopportuno possa comprensibilmente sembrare ai più: l'annuncio è dunque di poco fa, e ci parla di una serie che dovrebbe portare il titolo di Salvaged.

Della produzione si occuperà Mindriot's Entertainment, con Justin McGregor e Jonathan Keasey ad occuparsi delle operazioni di scrittura: si tratterà, stando a quanto leggiamo su Deadline, di un'operazione che non avrà pretese da vero e proprio documentario, ma che si porrà più come un'opera con elementi di finzione ispirata, però, in maniera dichiarata alla spedizione che lo scorso giugno partì per una delle tante escursioni sottomarine alla volta del relitto del Titanic organizzate da OceanGate.

Vedremo, a questo punto, se la cosa andrà in porto e quali saranno le reazioni del pubblico e della critica: voi cosa ne pensate? Credete sia opportuno realizzare un prodotto del genere o ne avreste fatto a meno? Diteci la vostra nei commenti!