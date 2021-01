Titanic: ecco il vero responsabile della morte di Jack Dawson

Tutti ormai conosciamo piuttosto bene il tragico finale di Titanic, il colossal di James Cameron del 1997 che ha consacrato Leonardo di Caprio nell'olimpo dei grandi di Hollywood. In molti hanno incolpato la Rose di Kate Winslet per l'evitabilissima morte di Jack Dawson ma ora, un video su Tik Tok ci svela il vero colpevole.

Una giovane ragazza ha infatti pubblicato una clip in cui ammette di essere la figlia di Scott Anderson, l'interprete di Frederick Fleet, il marinaio che per primo avvistò l'iceberg. Si racconta infatti che l'uomo abbia visto la grande massa di ghiaccio senza l'ausilio del binocolo, non comprendendo la pericolosità di quanto sarebbe accaduto di li a poco. Lo scontro con il Titanic avrebbe causato il naufragio della nave al suo viaggio inaugurale e sopratutto la morte di numerosi passeggeri tra cui proprio Jack Dawson.

E poco importa se quella porta avrebbe potuto comodamente accogliere due persone o forse no, l'uomo che si è reso responsabile di quell'incidente è quello che viene indicato nel video. Frederick Fleet fu incaricato anche di condurre una delle scialuppe di salvataggio che come sappiamo non potevano accogliere gli uomini appartenenti alle classi sociali più bassi.

Intanto Kate Winslet ha rivelato di sentirsi bullizzata per Titanic, in molti infatti hanno passato alla lente di ingrandimento ogni centimetro del suo corpo.