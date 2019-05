Titans 2: ammiriamo Conor Leslie mentre si allena per essere Donna Troy

La seconda stagione di Titans, la serie TV ispirata al giovane gruppo di eroi dell'Universo DC, accoglierà nuovamente l'amazzone Donna Troy, che sarà interpretata da Connor Leslie. L'attrice, in queste ore, ha pubblicato un video in cui possiamo ammirarla mentre si allena per raggiungere la forma necessaria a vestire i panni della guerriera.

Attraverso il proprio account Twitter, l'attrice ha condiviso con i propri fan una clip che la mostra mentre si allena con un lazo, che sappiamo essere uno strumento tipico della giovane amazzone appartenente al gruppo dei Titani.

Il video, insomma, promette grandi cose per il futuro di Wonder Girl, che già nella prima stagione di Titans aveva utilizzato il lazo, anche se per breve tempo. Possibile che, nella Season 2, vedremo più momenti che coinvolgono Donna Troy mentre utilizza questa singolare arma, in modo che soprattutto gli appassionati ai fumetti DC Comics possano riconoscere nel personaggio l'iconografia classica che hanno sempre amato.

Ricordiamo che Titans è disponibile, negli USA, sulla piattaforma streaming dell'Universo DC, ma nel nostro Paese viene distribuita per adesso su Netflix. Il mondo DC è pieno di novità ultimamente, come dimostra il nuovo trailer di Swamp Thing e i recenti sviluppi di Doom Patrol.

Sul fronte Arrowverse, invece, ci avviciniamo al crossover di Crisi sulle Terre Infinite, oltre che all'ultima stagione di Arrow.