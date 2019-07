Titans 2: Anna Diop e Conor Leslie in un video throwback dal set di Titans

Nuovo video del cast di Titans durante le riprese della seconda stagione della serie. Questa volta è Anna Diop, l'interprete di Starfire, a condividerlo.

Il cast di Titans ci tiene a mantenerci informati sul progredire delle riprese dello show.

Oggi è il turno di un video postato da Anna Diop su Instagram (che potete vedere in calce alla notizia), nel quale l'attrice e i colleghi camminano verso il set in una giornata di sole e, a quanto pare, traffico particolarmente intenso.

A farle compagnia in prima fila davanti all'obiettivo è Conor Leslie, a.k.a. Donna Troy/Wonder Girl, un pò contrariata per il fatto di aver già finito il caffè.

Le due, tra una risata e l'altra, anticipano delle scene in notturna che gireranno di lì a poco, in cui sembrano essere presenti entrambe.

La caption che accompagna il video, dopotutto, recita: "#theowback allo scorso maggio. @conorleslie Adooooro questo episodio, boss 🖤 Titans tornerà il 6 settembre ✨✨✨"

Da altre indiscrezioni provenienti sempre da video e foto dal set, sappiamo che nella seconda stagione Starfire avrà un nuovo look, e che Donna indosserà finalmente il costume di Wonder Girl.

Inoltre, la prossima stagione segnerà l'arrivo di possibili nuovi membri del team come l'Aqualad di Drew Van Acker e il Superboy di Joshua Orpin, nuovi alleati (?) come il Batman di Iain Glen, o villain come il Deathstroke di Esai Morales.