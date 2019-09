Titans 2, Aqualad e Wonder Girl fanno squadra in una nuova foto

Mentre dei nuovi video dal set della seconda stagione di Titans ci regalano uno sguardo più ravvicinato al Nightwing di Brenton Thwaites, Aqualad e Wonder Girl sono pronti per un team up in una still dai prossimi episodi.

La seconda stagione di Titans ha debuttato il 6 settembre su DC Universe, e se abbiamo già incontrato alcune delle new entry dello show, ce ne sono altre che mancano ancora all'appello.

Tra i primi abbiamo sicuramente Iain Glenn nei panni di Bruce Wayne; Deathstroke, a.k.a. Slade Wilson (Esai Morales) e Doctor Light (Michael Mosley), i temibili villain che daranno del filo da torcere ai nostri eroi (e potrebbero già aver fatto danni irreparabili); e Rose Wilson (Chelsea Zhang), oltre al Faddei di Robbie Jones.

Tra i secondi, invece, figurano il Jericho di Chella Man, Superboy e il cane Krypto (che in realtà abbiamo già intravisto un paio di volte) e uno dei personaggi più attesi: Aqualad, interpretato da Drew Van Acker.

Il quarto episodio della serie, intitolato appunto Aqualad, vedrà finalmente la sua introduzione nello show. Ma nel frattempo, possiamo dare un'occhiata più nel dettaglio a lui e al suo costume nella foto che trovate in calce alla notizia, in cui Aqualad e Wonder Girl (nascosta poco più dietro) sembrano preparsi all'azione.

Che ve ne pare del look di Aqualad? Vi convince?

La seconda stagione di Titans è in onda ogni venerdì su DC Universe.