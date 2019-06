Titans 2: arrivano i primi dettagli del nuovo costume di Jason Todd

L'attore Curran Walters, interprete del personaggio di Jason Todd nella serie DC Titans, ha pubblicato su instagram una foto che mostra alcuni particolari relativi al suo costume di Robin.

Dopo la foto del costume di Minka Kelly, è toccato dunque anche a Walters affidarsi alle storie di instagram - che durano non oltre le 24 ore - per dare un primo assaggio del proprio costume. L'immagine, arriva attraverso uno screen effettuato da un profilo su twitter, mostra soltanto il logo, e non viene fatto nessun riferimento a eventuali collegamenti narrativi del personaggio all'interno della serie. L'ultima volta che l'attore è comparso durante la prima stagione di Titans è stato durante l'episodio finale intitolato Dick Grayson, dove Walters, però, si vede solo attraverso la sequenza di un sogno.

L'attore potrebbe contribuire alla riproposizione in televisione della celebre coppia formata da lui e Batman, diventato così lo storico alleato dell'uomo pipistrello dopo che alcuni mesi fa era stato dato l'annuncio della presenza di Iain Glen nel ruolo di Bruce Wayne, dopo che l'attore britannico per anni aveva interpretato il personaggio di Jorah Mormont in Game of Thrones.

Oltre a Batman, nella seconda stagione di Titans, che ricordiamo andare in onda sulla piattaforma di streaming on demand DC Universe compariranno altri celebri personaggi provenienti dall'universo fumettistico DC, come Deathstroke, Suoerboy e Aqualad.