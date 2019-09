Titans 2: l'attrice Oluniké Adeliyi potrebbe interpretare Blackfire?

Titans 2 ha preso il via sul canale DC Universe negli Stati Uniti e nel frattempo le speculazioni su quello che accadrà in questa seconda stagione dello show incentrato sui Giovani Titani non finiscono certo qui. Molti fan credono che il misterioso personaggio che interpreterà l'attrice canadese Oluniké Adeliyi possa essere Blackfire.

L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio incoraggiante per gli spettatori, insieme al poster della serie. Adeliyi afferma di sentirsi 'benedetta e onorata' di far parte dello show e non vede l'ora che la gente lo veda.

Non ci sono ancora conferme sul suo personaggio ma diversi rumor affermano che sarà lei l'interprete di Blackfire.



Il personaggio di Blackfire è comparso anche in Teen Titans nel 2003 e recentemente in Teen Titans Go!. Nonostante lo show Titans sia piuttosto diverso rispetto alle due precedenti serie citate esistono ancora dei dettagli da approfondire tra la principessa Koriandr'r e la sua famiglia, visto che i problemi con i genitori e la famiglia di Raven costituivano una parte consistente nella prima stagione.

Il cast di Titans sembra crescere esponenzialmente rispetto alla seconda stagione, con Jason Todd e Donna Troy che saranno sempre più centrali nel corso della seconda stagione.

Tra i personaggi che compariranno nei nuovi episodi ci sarà anche Beast Boy, presente anche nel nuovo poster in cui celebra il compleanno di Ryan Potter mentre di recente sono state pubblicate le immagini ufficiali di Rose Wilson.