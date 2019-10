Titans 2: Brenton Thwaites commenta come Dick diventerà Nightwing

Nel quinto episodio della seconda stagione di Titans, intitolato Deathstroke, Dick Grayson (Brenton Thwaites) potrebbe aver fatto una mossa molto avventata, definita dallo stesso attore come "irrazionale". Si tratta, però, di un tassello importante per portarlo a diventare Nightwing.

Thwaites ha già speso alcune parole sul destino di alcuni personaggi, ma nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly si è concentrato sull'effetto che l'ultimo episodio avrà su Dick e sul resto dei Titani, che in questa stagione "devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro". L'attore ha spiegato che le azioni di Dick, fatte nonostante conoscesse la pericolosità di Deathstroke (Esai Morales) "rappresentano una lezione morale per gli altri Titani e il modo in cui si rapportano a Dick. Capiscono che forse non è il leader che pensavano e che questa decisione sciocca e irrazionale di affrontare Deathstroke da solo potrebbe provocare una catastrofe".

D'altro canto, la situazione creatasi mostra anche i problemi di identità di Dick, che si rivedrà in Superboy, personaggio che sarà introdotto nel corso della stagione:"Superboy è in cerca di amici e di una famiglia, anche lui sta lottando per la propria identità. Per questo motivo, Dick vuole aiutarlo e fare cose che non avrebbe fatto nemmeno per sé stesso".



Tutti elementi che contribuiranno all'arrivo sempre più vicino di Nightwing. I recenti errori e il dubbio instillato nei compagni e qualche altro imprevisto non ancora anticipato, porteranno il personaggio "a toccare il fondo". Ciò sarà il "motore di cui ha bisogno per entrare nella sua nuova pelle, non solo come Nightwing - che è un cambio di costume e di colori- ma soprattutto come atteggiamento mentale".



La seconda stagione di Titans va in onda a cadenza settimanale su DC Universe.