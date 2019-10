Titans 2, Brenton Thwaites commenta il destino di uno dei personaggi

È andato in onda in America nelle scorse ore il quarto episodio della finora riuscita seconda stagione di Titans 2, intitolato "Deathstroke", e a differenza degli altri episodi finora andati in onda ha mostrato proprio sul finale un evento che i fan hanno percepito come sconcertante e preoccupante.

In soldoni, dopo che Deathstroke (Esai Morales) rapisce Jason Todd/Robin 2, i giovani Titani si lanciano all'attacco della loro arci-nemesi, affrontandolo faccia a faccia in uno scontro senza esclusione di colpi. Nel momento in cui pensiamo che Dick Grayson e Starfire stiano per salvare Jason, però, Deathstroke sembra inviare il personaggio verso morte certa. Il problema è che l'episodio si chiude con questo dubbio, a cui in una recente intervista il buon Brenton Thwaites ha cercato di rispondere così:



"Mi piace che si sia sviluppato in questo modo, perché mostra a noi e al pubblico quanto Deathstroke sia una minaccia tangibile e pericolosa. Penso sia molto importante vederlo come una vera minaccia, e infatti la sua storyline nella seconda stagione è piena di morte e malvagità. Per noi è essenziale, anche perché c'è questo intero viaggio in cui Dick raggiunge il fondo, i Titani si separano e bisogna capire come procederà la storia".



Poi continua su Deathstroke: "È una persona che uccide senza pensarci troppo. Proprio la scena finale dimostra quanto Dick abbia sottovalutato la caratura malvagia del personaggio e come sia poco preparato ad affrontare un nemico del genere. Sta cercando di essere una versione migliore di Batman e sta fallendo con le sue decisioni avventate, rendendosi conto di aver bisogno di aiuto".



Titans esce ogni venerdì su DC Universe.