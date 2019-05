Titans 2, Brenton Thwaites conferma: 'Ci sarà un nuovo costume da Nightwing'

In attesa di capire meglio cosa avrà da regalarci la trama dell'attesissima seconda stagione di Titans, torniamo a parlare dell'apprezzata serie originale targata DC Universe in merito ai costumi dei protagonisti, visto che dopo quello di Starfire a rifarsi il look sarà anche quello di Robin.

Il robin protagonista principale della serie e parte del gruppo in via di "allestimento" - per così dire - è il Dick Grayson interpretato da Brenton Thwaites, e sin dalla sua prima apparizione i fan si sono sempre chiesti se un giorno il personaggio avrebbe indossato il costume di Nightwing, che nei fumetti è la seconda identità segreta di Grayson.



Stando adesso alle parole dello stesso Thwaites, sembra proprio che Nightwing arriverà molto prima del previsto nella serie DC Universe. Parlando infatti ai microfoni di Red Carpet Reporter, l'attore ha spiegato: "Sì, avrò un nuovo costume. Non l'ho ancora provato e non vedo l'ora di farlo, sto contando le ore che mi separano da quel momento, per vedere come mi stia. Probabilmente bene, ma sono curioso ed entusiasta di provarlo".



Nella seconda stagione di Titans vi ricordiamo che comparirà anche Bruce Wayne, interpretato dall'amatissimo Iain Glen, attore che ha vestito i panni di Jorah Mormont in Game of Thrones.