Titans 2: cosa sappiamo su Bruce Wayne dopo il primo episodio?

La seconda stagione della serie TV Titans ha finalmente fatto il suo esordio all'interno del servizio di streaming on demand DC Univrse. Uno dei personaggi più attesi era sicuramente Bruce Wayne interpretato dall'attore Iain Glen. Vediamo insieme quale arco narrativo è stato concesso al celebre alter ego di Batman.

Nelle ultime ore gli appassionati della serie DC hanno potuto fare esperienze di importanti novità come il look di Deathstroke, Superboy e Ravager, l'aspetto demoniaco di Trigon e un particolare scontro che visto coinvolti i due Robin in Titans 2. Ma l'evento che molto probabilmente tutti attendevano era il debutto di Glen come Bruce Wayne.

L'ex interprete di Jorah Mormont in Game of Thrones compare durante la premiere, ma sfortunatamente per tutti coloro che desideravano vederlo già in azione con i Titans, risulterà essere assente perché impegnato in una missione con la Justice League. Infatti, durante l'episodio, i personaggi di Hawk e Dove sperano di poter rintracciare Dick Grayson recandosi alla Wayne Manor. Una volta giunti lì, però, si rendono conto che Bruce è assente, impegnato fuori dagli Stati Uniti per una non chiara missione. Questo è quello che possiamo apprendere dalle parole pronunciate da Jason Todd (Curran Walters). Ma proprio mentre l'episodio sta per terminare, ecco arrivare Bruce che lascia intendere come l'operazione svolta con la Justice League sia da considerare conclusa.

Dal prossimo episodio in poi il personaggio interpretato da Iain Glen agirà a stretto contatto con i Titans o resterà ancora in disparte? Non ci resta che aspettare il prossimo episodio che sarà trasmesso il prossimo venerdì. Non si conosce ancora una data certa per l'uscita della seconda stagione in Italia, mentre potete trovare la prima stagione all'interno del catalogo streaming di Netflix.