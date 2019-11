Titans 2: ecco la prima immagine ufficiale del costume di Ravager, fedele al fumetto

La seconda stagione di Titans si avvia verso la conclusione, ma fino a questo momento ancora non abbiamo visto Ravager nel suo costume fedele ai fumetti DC. Le cose, però, sembrano essere destinate a cambiare nei prossimi due episodi, come sembra far intuire la prima immagine ufficiale del personaggio interpretato da Chelsea Zhang.

DC Universe ha pubblicato la foto, alla quale potete dare uno sguardo in calce all'articolo. Cosa ne pensate del costume di Ravager?



Chelsea Zhang ha debuttato nella seconda stagione di Titans vestendo i panni di Ravager, la figlia di Deathstroke (Esai Morales), il grande antagonista di quest'anno. Nel corso degli episodi, la sua strada si è incrociata con quella di Dick Grayson (Brenton Thwaites) e infine è arrivata sotto l'ala protettiva dei Titani. Ora sembra essere giunto finalmente il momento in cui entrerà in azione con questo nuovo costume.



Il pubblico americano dovrà attendere solo un paio di settimane per ammirare il nuovo look di Zhang e per scoprire come finirà la stagione, mentre in Italia bisognerà attendere i primi mesi del 2020, quando gli episodi verranno pubblicati su Netflix.



I fan dello show saranno senz'altro felici di sapere che Titans è stata rinnovata per una terza stagione. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni di Titans 2.