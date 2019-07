Titans 2: Curran Walters ci mostra il nuovo costume in una buffa foto

Il set di Titans è come sempre generoso nel darci piccole anteprime di ciò che vedremo nello show. Oggi è di nuovo Curran Walters, a.k.a. Jason Todd, a fornirci un'ulteriore sguardo al costume del suo personaggio.

Il giovane attore ha condiviso su Instagram una buffa foto dal backstage del set della seconda stagione.

Nell'immagine, Walters è intento a divorare quello che sembrerebbe un raviolo (?), un involtino (?), sushi (?) o comunque del cibo orientale con le apposite bacchette. Il tutto però, mentre indossa il costume da supereroe che vedremo anche nei nuovi episodi della serie.

"Anche i supereroi devono mangiare" aggiunge come caption alla foto.

Curran aveva di recente dato una piccola preview dell'outfit in un video sempre proveniente dal dietro le quinte dello show.

Anche altri attori ci hanno dato, più o meno volontariamente, degli indizi riguardanti il loro look nella prossima stagione: dalla nuova acconciatura di Anna Diop/Starfire al costume di Conor Leslie/Wonder Girl, dal particolare mancante nella prima stagione per quanto riguardava l'aspetto di Raven/Teagan Croft al presunto outfit di Aqualad/Drew Van Acker, per arrivare all'attire di Joshua Orpin/Superboy. Per non parlare, poi, dei numerosi scatti relativi a Dove/Minka Kelly.

La seconda stagione di Titans debutterà negli Stati Uniti il 6 settembre, mentre è ancora ignota la data di uscita dei nuovi episodi nel nostro paese.