Titans 2, DC Universe invita gli spettatori a votare sul destino di uno dei protagonisti

Non è proprio una scelta binaria e non si può considerare a tutti gli effetti una modalità di scelta narrativa, eppure la DC Universe ha voluto lanciare una sondaggio rivolto ai telespettatori che chiede al pubblico di decidere il destino di uno dei protagonisti della seconda stagione di Titans.

Nel quinto episodio della seconda stagione della serie, infatti, il Deathstroke di Esai Morales ha lasciato proprio sul finale, prima del cliffhanger, il Jason Todd / Robin di Curran Walters in fin di vita, praticamente vicinissimo alla morte. A distanza di una settimana e a pochi giorni dalla messa in onda del sesto episodio, "Conner", adesso la DC Universe ha deciso di chiedere ai scegliere il destino del personaggio, ma si tratta soltanto di una mossa promozionale citazionista.



In pratica, negli anni '80, la DC tenne un sondaggio telefonico che chiedeva ai lettori di scegliere se far morire o vivere Jason Todd nella storia a fumetti Batman: A Death in the Family. I fan hanno allora votato per la sua morte e gli sceneggiatori hanno dunque deciso di ucciderlo per mano del Joker, in una delle tavole ancora oggi più memorabili della storia del fumetto.



Non è comunque chiaro se il volere del pubblico sarà preso in considerazione dalla piattaforma o se resterà una semplice mossa promozionale. Nel sondaggio di legge: "Sopravvivrà o morirà? Fateci sentire la vostra voce! Non è la prima volta che il suo destino è rimesso ai capricci degli altri".



Titans 2 va in onda ogni venerdì su DC Universe.