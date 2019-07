Titans 2: Deathstroke in azione in una nuova foto dal set

Non potevano mancare le foto dal set della seconda stagione di Titans con il nuovo villain della serie, il Deathstroke di Esai Morales, impegnato in una scena d'azione.

Sembra che qualcuno si sia già perfettamente calato nei panni del proprio personaggio...

Dal set della seconda stagione d Titans, assieme ad altre foto dal backstage, arrivano anche nuove immagini che ritraggono Deathstroke, il villain interpretato da Esai Morales, intento a puntare un'arma verso un ignoto soggetto.

La foto, che trovate anche in calce alla notizia, è stata condivisa da un utente di Reddit, che ha chiesto agli altri internauti un parere su ciò che mostrava. In molti sembrano essere convinti che l'arma sia rivolta verso un membro dei Titans, ma che la scena possa aver luogo verso la fine della stagione.

Nei nuovi episodi, che andranno in onda dal 6 settembre in America, faranno il loro debutto anche il Batman di Iain Glen, il Superboy di Joshua Orpin e l'Aqualad di Drew Van Acker, e non si esclude la possibilità di una comparsa di Red Hood, l'altra identità di Jason Todd.

E voi che ne pensate di Deathstroke? E quali dei tanti "mini-spoiler" e delle aticipazioni di cui siamo venuti a conoscenza finora vi entusiasma di più? Fateci sapere nei commenti.