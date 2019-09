Titans 2: diamo un'occhiata alla nuova foto di Ravager dal dietro le quinte

Conor Leslie, che interpreta Wonder Girl in Titans, ha condiviso una nuova foto direttamente dal dietro le quinte dello show. Il soggetto dell'immagine è la collega Chelsea T. Zhang nelle vesti di Ravager.

Con l'avvicinarsi della seconda stagione dello show DC Universe, stanno comparendo diverse immagini dei personaggi coinvolti e avevamo già potuto dare uno sguardo al look di Ravager, che ricordiamo essere una delle new entry. In questo caso, però, la figlia di Deathstroke compare con una benda sull'occhio, come potete vedere in calce all'articolo.



Come possiamo leggere nella sinossi ufficiale, il primo episodio ripartirà dagli eventi catastrofici della prima stagione. "Dopo che il padre di Rachel, Trigon, è riuscito a controllare Dick e a portarlo dalla sua parte, ora tenterà di fare lo stesso con gli altri supereroi. Dopo aver ammaliato tutti i loro amici, Rachel e Gar dovranno affrontare i poteri di Trigon in una battaglia disperata".



Tra le varie anteprime fornite, vi ricordiamo che potete guardare il trailer di Titans 2, dove compare anche il Bruce Wayne interpretato da Iain Glen, o ancora una clip che celebra l'arrivo del primo episodio negli Usa in cui c'è uno scontro Robin contro Robin. La seconda stagione di Titans sarà distribuita in Italia da Netflix, a cadenza settimanale.