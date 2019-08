Titans 2: diamo un'occhiata ai poster di Starfire e di Raven

La seconda stagione di Titans è in arrivo il sei settembre su DC Universe e la serie si è già mostrata con il primo trailer ufficiale. Il servizio di streaming ha anche pubblicato due nuovi poster ufficiali dedicati a Starfire e Raven.

Manca poco meno di una settimana al debutto dei nuovi episodi e Anna Diop e Teagan Croft torneranno nei ruoli in cui le abbiamo ammirate nella prima stagione delle avventure di Robin e degli altri Titani. I look delle due, però, era relativamente diverso rispetto alle controparti dei fumetti.

Ma ora ci sono buone notizie per chi magari è stato deluso da questa 'infedeltà' al materiale originale. Come possiamo vedere nei poster in calce all'articolo, i costumi di Starfire e Raven sono molto più accurati e vicini alle versioni originali.



In vista delle nuove puntate, lo showrunner Greg Walker ha rivelato qualche dettaglio, spiegando che si concentreranno sul rapporto tra i personaggi e sulla formazione del primo gruppo dei Titani, i cui antefatti sono stati solo accennati.



La prima stagione di Titans è disponibile su Netflix ed è stata distribuita in una sola volta al termine delle trasmissioni negli Usa, cosa che dovrebbe avvenire anche questa volta.

Siete in attesa delle nuove avventure di Dick Grayson e compagni? Cosa ne pensate di questi poster?