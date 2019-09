Titans 2: due nuove clip dal secondo episodio, Rose

Domani notte andrà in onda in America il secondo episodio della seconda stagione di Titans, Rose. Vediamo delle clip che preannunciano un nuovo arrivo nello show e un duro allenamento per i più giovani.

Nei giorni passati, avevamo già visto alcune immagini promozionali tratte dall'episodio, che si focalizzerà, come da titolo, sul personaggio interpretato da Chelsea Zhang, Rose Wilson.

Adesso sono state diffuse due clip (che potete vedere anche in testa e in calce alla notizia) con protagonisti i più giovani membri del cast.

Nel primo filmato, Gar (Ryan Potter) e Jason (Curran Walters) si allenano nel nuovo quartier generale dei Titans, e sono presto raggiunti da Rachel (Teagan Croft) e Dick (Brenton Thwaites). Quest'ultimo cercherà di impartire loro un po' di saggezza da leader della squadra, e di insegnargli a combattere in condizioni avverse.

Nel secondo video, invece, viene finalmente introdotta la Rose Wlson/Ravager della Zhang, che lascia decisamente un'impressione sui nostri eroi: mentre Jason la etichetta come "badass", Dick sembra preoccupato dalla sua apparizione e dalle sue capacità.

La seconda stagione di Titans vedrà i giovani vigilanti mascheranti avere a che fare un nuovo, temibile villain, Deathstroke, interpretato da Esai Morales, introdotto nel corso della season premiere andata in onda la scorsa settimana.