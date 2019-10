Titans 2: c'è anche Deathstroke nelle nuove foto pubblicate da DC Universe

Il servizio streaming di video on demand DC Universe ha reso pubbliche alcune foto tratte dall'episodio Jericho, l'ottavo della seconda stagione della serie Titans. Tra i personaggi presenti all'interno degli scatti è possibile notare la presenza del celebre Deathstroke.

Il titolo dell'episodio in questione fa riferimento al nome del figlio dell'alter ego di Slade Wilson, nonché fratello di Rose Wilson. Le vicende narrative del ragazzo, come abbiamo potuto notare dal precedente episodio Bruce Wayne, sono strettamente collegate con una confessione di Dick Grayson. Che nel prossimo episodio assisteremo proprio alle conseguenze di questa storia?

In attesa di risposte possiamo dare uno sguardo alle foto dove, tra i personaggi, sono presenti Wonder Girl (Conor Leslie), Dove (Minka Kelly), Dick Grayson (Brenton Thwaites) e sopratutto Deathstroke (Esai Morales). Quest'ultimo compare in più scatti. In uno di essi lo si può notare all'interno di quella sembra una chiesa e dietro di lui si può vedere un ricco arsenale. L'uomo compare priva di maschera e con il volto in mostra, caratterizzato dall'iconica benda nera.

La seconda stagione di Titans ha fatto il suo debutto lo scorso 6 settembre all'interno di DC Universe. La serie sarà disponibile in Italia all'interno del catalogo di Netflix, anche se ancora non si conoscono date ufficiali sulla distribuzione. Infine vi ricordiamo che oltre al drammatico evento riguardante Jericho, lo scorso episodio ha mostrato anche il destino di Superboy in Titans.